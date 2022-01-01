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HP Omen 16 2022 (AMD) против Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

65 из 100
HP Omen 16 2022 (AMD)
VS
65 из 100
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
HP Omen 16 2022 (AMD)
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 2022 (AMD) и Asus ROG Strix G15 G513 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.3 и 2.41 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 2022 (AMD)
vs
ROG Strix G15 G513 (2022)

Корпус

Вес 2.41 кг 2.3 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 915 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~73.2%
Боковые рамки 6.3 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 100 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Omen 16 2022 (AMD) +5%
7.46 терафлопс
ROG Strix G15 G513 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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