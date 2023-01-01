HP Omen 16 2022 (AMD) против Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.41 кг
|2.4 кг
|Размеры
|369 x 248 x 23 мм
|354 x 259 x 22.6-27.2 мм
|Площадь
|915 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~73.2%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|54.1 дБ
|39.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|848:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|73.4%
|75.3%
|Охват DCI-P3
|74.4%
|-
|Время отклика
|14 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|200 / 280 Вт
|100 / 240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|922 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1704
1790
Geekbench 5 (многоядерный)
10415
12555
Cinebench R23 (одноядерный)
1625
1857
Cinebench R23 (многоядерный)
15489
16490
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1802 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
7.46 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|81 дБ
|80.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|13.0 x 8.6 см
|13.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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