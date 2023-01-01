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HP Omen 16 2022 (AMD) против Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)

63 из 100
HP Omen 16 2022 (AMD)
VS
74 из 100
Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
HP Omen 16 2022 (AMD)
Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
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Экран
2560 x 1440
Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 2022 (AMD) и Asus ROG Strix SCAR 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.41 и 3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (915 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 127-173% больше FPS в играх
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27538 vs 15489 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 2022 (AMD)
vs
ROG Strix SCAR 17 (2023)

Корпус

Вес 2.41 кг 3 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
Площадь 915 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~74.1%
Боковые рамки 6.3 мм 6 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 848:1 -
Цветовой охват sRGB 99.2% -
Охват Adobe RGB 73.4% -
Охват DCI-P3 74.4% 100%
Время отклика 14 мс 3 мс
Максимальная яркость
Omen 16 2022 (AMD)
300 нит
ROG Strix SCAR 17 (2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 200 / 280 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 922 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 8 16
Потоков 16 32
L3-кэш 16 МБ 64 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 610M
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 175 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
FLOPS 7.46 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 80 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Omen 16 2022 (AMD)
7.46 терафлопс
ROG Strix SCAR 17 (2023) +231%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 2 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.6 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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