Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.41 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.41 и 3 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (915 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 17 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 127-173% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 127-173% больше FPS в играх На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27538 vs 15489 баллов

На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27538 vs 15489 баллов Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.41 кг 3 кг Размеры 369 x 248 x 23 мм 395 x 282 x 23.4-28.3 мм Площадь 915 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~74.1% Боковые рамки 6.3 мм 6 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 848:1 - Цветовой охват sRGB 99.2% - Охват Adobe RGB 73.4% - Охват DCI-P3 74.4% 100% Время отклика 14 мс 3 мс Максимальная яркость Omen 16 2022 (AMD) 300 нит ROG Strix SCAR 17 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 200 / 280 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 922 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP - 175 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 7.46 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 80 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Omen 16 2022 (AMD) 7.46 терафлопс ROG Strix SCAR 17 (2023) +231% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 2 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.6 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.