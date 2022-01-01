Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13642 vs 12577 баллов Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Легче – весит на 290 граммов меньше (2 и 2.29 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит

Сенсорный экран

Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 2 кг Размеры 369 x 248 x 23 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 915 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~86% Боковые рамки 6.3 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 3 Уровень шума 56 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Omen 16 (2022) 300 нит ROG Flow X16 (2022) +267% 1100 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 230 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 636 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 125 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Omen 16 (2022) 6.42 терафлопс ROG Flow X16 (2022) +36% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.