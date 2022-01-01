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HP Omen 16 (2022) против Asus ROG Flow X16 (2022)

60 из 100
HP Omen 16 (2022)
VS
74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
HP Omen 16 (2022)
Asus ROG Flow X16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2022) и Asus ROG Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13642 vs 12577 баллов
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2 и 2.29 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2022)
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 2.29 кг 2 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 915 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~86%
Боковые рамки 6.3 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2022)
300 нит
ROG Flow X16 (2022) +267%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 230 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 125 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Omen 16 (2022)
6.42 терафлопс
ROG Flow X16 (2022) +36%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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