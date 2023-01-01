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HP Omen 16 (2022) против Asus ROG Strix SCAR 18

58 из 100
HP Omen 16 (2022)
VS
78 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
HP Omen 16 (2022)
Asus ROG Strix SCAR 18
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2022) и Asus ROG Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (2.29 и 3.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (915 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
  • На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 13776 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 23% более четкий дисплей – 168 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2022)
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 2.29 кг 3.1 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 915 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~80.1%
Боковые рамки 6.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 2 3
Скорость куллера - 6400 об/мин
Уровень шума 56 дБ 55.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 907:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 84.9%
Охват DCI-P3 - 97.2%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2022)
300 нит
ROG Strix SCAR 18 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 230 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов 968 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 18 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 16 (2022)
10612
ROG Strix SCAR 18 +100%
21171
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 16 (2022)
13776
ROG Strix SCAR 18 +132%
31994
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 64 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80
Производительность GPU
Omen 16 (2022)
7.12 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +247%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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