HP Omen 16 (2022) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.9 и 2.29 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 59-80% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
- Имеет на 37% более четкий дисплей – 188 против 137 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.29 кг
|1.9 кг
|Размеры
|369 x 248 x 23 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|915 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|56 дБ
|57.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1030:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|98%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 230 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|636 граммов
|741 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Omen 16 (2022) +23%
1849
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 16 (2022) +7%
9399
Cinebench R23 (одноядерный)
Omen 16 (2022) +30%
1905
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 16 (2022) +4%
12978
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|120 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1425 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|13.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Производительность GPU
6.42 терафлопс
13.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84.4 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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