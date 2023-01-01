Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 111-151% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 111-151% больше FPS в играх На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13776 vs 10247 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13776 vs 10247 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.8 и 2.29 кг)

Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.8 и 2.29 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (843 и 915 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 1.8 кг Размеры 369 x 248 x 23 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 915 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~79.6% Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Omen 16 (2022) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K6500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 150 / 230 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 636 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1155 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Omen 16 (2022) +201% 7.12 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K6500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.