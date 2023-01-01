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HP Omen 16 (2022) против ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

58 из 100
HP Omen 16 (2022)
VS
54 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
HP Omen 16 (2022)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2022) и ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 111-151% больше FPS в играх
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13776 vs 10247 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.8 и 2.29 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (843 и 915 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2022)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

Корпус

Вес 2.29 кг 1.8 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 915 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~79.6%
Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2022)
300 нит
Vivobook Pro 15 OLED (K6500) +100%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 150 / 230 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1155 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Omen 16 (2022) +201%
7.12 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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