Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 16 (2022) или Alienware x15 R2 – что лучше выбрать?

HP Omen 16 (2022) против Dell Alienware x15 R2

60 из 100
HP Omen 16 (2022)
VS
71 из 100
Dell Alienware x15 R2
HP Omen 16 (2022)
Dell Alienware x15 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2022) и Dell Alienware x15 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (915 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16582 vs 13642 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (87 и 83 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2022)
vs
Alienware x15 R2

Корпус

Вес 2.29 кг 2.34 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Площадь 915 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~67.3%
Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2022)
300 нит
Alienware x15 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 16 (2022)
13642
Alienware x15 R2 +22%
16582

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 125 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1467 МГц
Boost частота GPU - 1778 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 13.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Omen 16 (2022)
6.42 терафлопс
Alienware x15 R2 +112%
13.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) vs Omen 16 (2022)
2. Victus 16 (2021 AMD) vs Omen 16 (2022)
3. G15 5520 (2022) vs Omen 16 (2022)
4. Nitro 5 AN515-58 vs Omen 16 (2022)
5. Alienware x15 R1 vs Alienware x15 R2
6. Alienware x17 R2 vs Alienware x15 R2
7. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) vs Alienware x15 R2
8. Stealth GS66 (2022) vs Alienware x15 R2
9. ROG Strix G15 G513 (2022) vs Alienware x15 R2

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x15 R2 и HP Omen 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры