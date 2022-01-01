Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 16 (2022) или XPS 15 9510 (2021) – что лучше выбрать?

HP Omen 16 (2022) против Dell XPS 15 9510 (2021)

60 из 100
HP Omen 16 (2022)
VS
61 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
HP Omen 16 (2022)
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2022) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13642 vs 9359 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.81 и 2.29 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (793 и 915 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2022)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 2.29 кг 1.81 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 915 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~89%
Боковые рамки 6.3 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2022)
300 нит
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 150 / 230 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1343 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Omen 16 (2022) +17%
6.42 терафлопс
XPS 15 9510 (2021)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.4 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.1 x 9.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или HP Omen 16 (2022)
2. HP Victus 16 (2021 AMD) или Omen 16 (2022)
3. Dell G15 5520 (2022) или HP Omen 16 (2022)
4. Acer Nitro 5 AN515-58 или HP Omen 16 (2022)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Dell XPS 15 9510 (2021)
6. Dell XPS 15 9500 или XPS 15 9510 (2021)
7. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) или Dell XPS 15 9510 (2021)
8. Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) или Dell XPS 15 9510 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9510 (2021) и HP Omen 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры