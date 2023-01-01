Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 9 7940HS - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.3 кг Размеры 369 x 259.4 x 23.5 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 957 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~73.2% Боковые рамки 11.1 мм 4.3 мм Цвета Серебристый Серий Материал - Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 48 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 300 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации - G-Sync (configurable) Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB 98% 100% Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Omen 16 (2023) 300 нит ROG Strix G15 G513 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 280 Вт 100 / 280 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 630 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 145 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 17 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Omen 16 (2023) +139% 17 терафлопс ROG Strix G15 G513 (2022) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.