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HP Omen 16 (2023) против Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

67 из 100
HP Omen 16 (2023)
VS
65 из 100
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
HP Omen 16 (2023)
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2023) и Asus ROG Strix G15 G513 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2023)
vs
ROG Strix G15 G513 (2022)

Корпус

Вес 2.44 кг 2.3 кг
Размеры 369 x 259.4 x 23.5 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 957 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~73.2%
Боковые рамки 11.1 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Материал - Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 48 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации - G-Sync (configurable)
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 98% 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 100 / 280 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 630 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 17 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Omen 16 (2023) +139%
17 терафлопс
ROG Strix G15 G513 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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