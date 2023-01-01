Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 608-830% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 608-830% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15738 vs 13548 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15738 vs 13548 баллов Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (83 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (83 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (K5404) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.5 и 2.44 кг)

Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.5 и 2.44 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 71% более четкий дисплей – 234 против 137 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 71% более четкий дисплей – 234 против 137 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (729 и 957 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 1.5 кг Размеры 369 x 259.4 x 23.5 мм 322.8 x 225.9 x 17.9 мм Площадь 957 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~83.6% Боковые рамки 11.1 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Синий Материал - Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Диагональ 16.1 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации - No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Нет - Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 98% 100% Время отклика 7 мс 1 мс Максимальная яркость Omen 16 (2023) 300 нит Vivobook S 14 OLED (K5404) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа Мощность зарядки 230 / 280 Вт 90 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 630 граммов 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 145 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 17 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 640 Блоки текстурирования (TMUs) 96 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Omen 16 (2023) +1106% 17 терафлопс Vivobook S 14 OLED (K5404) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.