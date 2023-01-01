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HP Omen 16 (2023) против Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)

67 из 100
HP Omen 16 (2023)
VS
64 из 100
Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
HP Omen 16 (2023)
Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
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Экран
2880 x 1800
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 16 (2023) и Asus Vivobook S 14 OLED (K5404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 16 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 608-830% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15738 vs 13548 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (83 и 75 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (K5404)
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.5 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 71% более четкий дисплей – 234 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (729 и 957 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 16 (2023)
vs
Vivobook S 14 OLED (K5404)

Корпус

Вес 2.44 кг 1.5 кг
Размеры 369 x 259.4 x 23.5 мм 322.8 x 225.9 x 17.9 мм
Площадь 957 см2 729 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~83.6%
Боковые рамки 11.1 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Материал - Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации - No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет -
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 98% 100%
Время отклика 7 мс 1 мс
Максимальная яркость
Omen 16 (2023)
300 нит
Vivobook S 14 OLED (K5404) +100%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 630 граммов 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 17 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 640
Блоки текстурирования (TMUs) 96 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Omen 16 (2023) +1106%
17 терафлопс
Vivobook S 14 OLED (K5404)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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