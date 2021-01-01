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HP Omen 17 (2021) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

69 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
63 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
HP Omen 17 (2021)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 49.9 Вт*ч
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 237-323% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (70 и 49.9 Вт*ч)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10204 vs 7740 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 1500 граммов меньше (1.29 и 2.79 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 227 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (646 и 1041 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.79 кг 1.29 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 1041 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2021)
300 нит
Macbook Air (M1, 2020) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1504 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1278 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Omen 17 (2021) +431%
13.8 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

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