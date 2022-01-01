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HP Omen 17 (2021) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

62 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
HP Omen 17 (2021)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.6 и 2.79 кг)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12578 vs 10204 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.6 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 394 x 264 x 19.9 мм
Площадь 1041 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~79.3%
Боковые рамки 7.1 мм 5.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1073:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB - 84.4%
Охват DCI-P3 - 94.2%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2021)
300 нит
ROG Zephyrus S17 (2021)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 1023 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Omen 17 (2021)
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 74.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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