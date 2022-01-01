Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 17 (2021) или Alienware m17 R5 Ryzen Edition – что лучше выбрать?

HP Omen 17 (2021) против Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition

62 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
65 из 100
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
HP Omen 17 (2021)
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.79 и 3.3 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (70 и 64 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (1041 и 1187 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 10204 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
Alienware m17 R5 Ryzen Edition

Корпус

Вес 2.79 кг 3.3 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 397.3 x 298.7 x 26.7 мм
Площадь 1041 см2 1187 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~69.5%
Боковые рамки 7.1 мм 7.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1695 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Omen 17 (2021) +59%
13.8 терафлопс
Alienware m17 R5 Ryzen Edition
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 4.0
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 17 (2021) и Dell Alienware m17 R4
2. HP Omen 17 (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
3. HP Omen 17 (2021) и Omen 15 (2021 Intel)
4. HP Omen 17 (2021) и Dell G7 17 7700
5. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и m17 R4
6. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
7. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и m15 R6
8. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
9. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и m15 R7

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и HP Omen 17 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры