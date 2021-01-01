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HP Omen 17 (2021) против Dell Precision 17 5760

69 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
61 из 100
Dell Precision 17 5760
HP Omen 17 (2021)
Dell Precision 17 5760
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 750
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Dell Precision 17 5760 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1595-2175% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Precision 17 5760
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (2.13 и 2.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (929 и 1041 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
Precision 17 5760

Корпус

Вес 2.79 кг 2.13 кг
Ширина 397.2 мм 374.4 мм
Высота 262.1 мм 248 мм
Толщина 26.9 мм 8.6-13.1 мм
Площадь 1041 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~90.3%
Боковые рамки 7.1 мм 4.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2021)
300 нит
Precision 17 5760 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 900 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 17 (2021) +2900%
13.8 терафлопс
Precision 17 5760
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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