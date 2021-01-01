Omen 17 (2021) или Precision 7760 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 968-1320% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Легче – весит на 220 граммов меньше (2.79 и 3.01 кг) Причины выбрать Dell Precision 7760 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 3.01 кг Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм Площадь 1041 см2 1054 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~78.2% Боковые рамки 7.1 мм 8.5 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB - 100% Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость Omen 17 (2021) 300 нит Precision 7760 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Omen 17 (2021) 1524 Precision 7760 +8% 1645 Geekbench 5 (многоядерный) Omen 17 (2021) 6419 Precision 7760 +15% 7385 Cinebench R23 (одноядерный) Omen 17 (2021) +17% 1885 Precision 7760 1614 Cinebench R23 (многоядерный) Omen 17 (2021) 10204 Precision 7760 10202

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 130 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1504 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1450 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Omen 17 (2021) +1760% 13.8 терафлопс Precision 7760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 32 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.65 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.