HP Omen 17 (2021) против Dell XPS 17 9710 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 222-303% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (2.21 и 2.79 кг)
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.79 кг
|2.21 кг
|Ширина
|-
|374.4 мм
|Высота
|-
|248 мм
|Толщина
|-
|19 мм
|Площадь
|0 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~Infinity%
|~90.3%
|Боковые рамки
|-191.5 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|200 Вт
|0 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1408
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
5006
5108
Cinebench R20 (многоядерный)
3839
3901
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|165 Вт
|60 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1420 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1790 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|21.8 терафлопс
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|6144
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|4x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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