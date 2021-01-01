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HP Omen 17 (2021) против Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)

71 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
74 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
HP Omen 17 (2021)
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 99 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1041 и 1118 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5073 vs 4092 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
Aorus 17G (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.7 кг
Ширина 397.2 мм 405 мм
Высота 262.1 мм 276 мм
Толщина 26.9 мм 26 мм
Площадь 1041 см2 1118 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~73.8%
Боковые рамки 7.1 мм 11 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 61 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1192:1
Цветовой охват sRGB 100% 96%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 72.3%
Время отклика 7 мс 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 735 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1365 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 17 (2021)
13.8 терафлопс
Aorus 17G (Intel 11th Gen) +21%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC897
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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