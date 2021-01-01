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HP Omen 17 (2021) против Gigabyte G5 (2021)

73 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
65 из 100
Gigabyte G5 (2021)
HP Omen 17 (2021)
Gigabyte G5 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 11400H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и Gigabyte G5 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 21.1 Вт*ч большей батареей (70 и 48.9 Вт*ч)
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (2.2 и 2.79 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
G5 (2021)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.2 кг
Ширина - 361 мм
Высота - 258 мм
Толщина - 24.9 мм
Площадь 0 см2 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~Infinity% ~72.1%
Боковые рамки -191.5 мм 7.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Omen 17 (2021)
300 нит
G5 (2021)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Omen 17 (2021)
1408
G5 (2021) +2%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Omen 17 (2021) +2%
3839
G5 (2021)
3768

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1420 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Omen 17 (2021) +192%
21.8 терафлопс
G5 (2021)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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