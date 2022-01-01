Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 17 (2021) или ENVY x360 15 (Ryzen) – что лучше выбрать?

HP Omen 17 (2021) против ENVY x360 15 (Ryzen)

62 из 100
HP Omen 17 (2021)
VS
47 из 100
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
HP Omen 17 (2021)
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2021) и ENVY x360 15 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 630-859% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10204 vs 6922 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (1.86 и 2.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (818 и 1041 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2021)
vs
ENVY x360 15 (Ryzen)

Корпус

Вес 2.79 кг 1.86 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 358.9 x 228 x 18.2 мм
Площадь 1041 см2 818 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 36 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1405:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.6%
Охват Adobe RGB - 70%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Omen 17 (2021)
300 нит
ENVY x360 15 (Ryzen) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 277 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1600 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 448
Блоки текстурирования (TMUs) 120 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7
Производительность GPU
Omen 17 (2021) +1145%
13.8 терафлопс
ENVY x360 15 (Ryzen)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 74.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Omen 17 (2021) против Omen 15 (2021 Intel)
2. Omen 17 (2021) против Predator Helios 300 (PH315-53)
3. Omen 17 (2021) против Alienware m17 R4
4. Omen 17 (2021) против G7 17 7700
5. ENVY x360 15 (Ryzen) против Macbook Air (M1, 2020)
6. ENVY x360 15 (Ryzen) против Galaxy Book Pro 15 (2021)
7. ENVY x360 15 (Ryzen) против Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY x360 15 (Ryzen) и Omen 17 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры