Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 70 Вт*ч 83 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 630-859% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10204 vs 6922 баллов

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen) Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (1.86 и 2.79 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (818 и 1041 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 1.86 кг Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 358.9 x 228 x 18.2 мм Площадь 1041 см2 818 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82% Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 36 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1405:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.6% Охват Adobe RGB - 70% Охват DCI-P3 - 69% Время отклика 7 мс - Максимальная яркость Omen 17 (2021) 300 нит ENVY x360 15 (Ryzen) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 277 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX Vega 7 TGP 130 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1504 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1600 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 448 Блоки текстурирования (TMUs) 120 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Omen 17 (2021) +1145% 13.8 терафлопс ENVY x360 15 (Ryzen) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 74.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.