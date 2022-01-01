Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2022) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.79 и 3 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17111 vs 13434 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1041 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 3 кг Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 395 x 282 x 23.4 мм Площадь 1041 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~74.1% Боковые рамки 7.1 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 3

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Omen 17 (2022) 300 нит ROG Strix G17 Advantage Edition н/д

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB TGP - 145 Вт Nvidia Optimus - AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 2116 МГц Boost частота GPU - 2390 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Omen 17 (2022) 10.8 терафлопс ROG Strix G17 Advantage Edition +52% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort - Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.