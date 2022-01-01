Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея 83 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17111 vs 4578 баллов

Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (83 и 41 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Существенно легче – весит на 1160 граммов меньше (1.63 и 2.79 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (815 и 1041 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 1.63 кг Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 356.06 x 228.9 x 17.99 мм Площадь 1041 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.3% Боковые рамки 7.1 мм 5.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 500:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость Omen 17 (2022) +20% 300 нит Vostro 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 0 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 10.8 терафлопс - Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 384 Блоки текстурирования (TMUs) 120 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8 Производительность GPU Omen 17 (2022) 10.8 терафлопс Vostro 15 5515 н/д

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort - Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.