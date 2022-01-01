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HP Omen 17 (2022) против Dell Vostro 15 5515

65 из 100
HP Omen 17 (2022)
VS
49 из 100
Dell Vostro 15 5515
HP Omen 17 (2022)
Dell Vostro 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 83 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2022) и Dell Vostro 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17111 vs 4578 баллов
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (83 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Существенно легче – весит на 1160 граммов меньше (1.63 и 2.79 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (815 и 1041 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2022)
vs
Vostro 15 5515

Корпус

Вес 2.79 кг 1.63 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 356.06 x 228.9 x 17.99 мм
Площадь 1041 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.3%
Боковые рамки 7.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2022) +20%
300 нит
Vostro 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 17 (2022) +251%
12711
Vostro 15 5515
3622
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 17 (2022) +274%
17111
Vostro 15 5515
4578

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 384
Блоки текстурирования (TMUs) 120 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8
Производительность GPU
Omen 17 (2022)
10.8 терафлопс
Vostro 15 5515
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort - Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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