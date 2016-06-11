Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 11873 баллов

На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 11873 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (882 и 999 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 2.1 кг Размеры 381 x 262.1 x 25.4 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 999 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~86.2% Боковые рамки -1 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика 7 мс 67 мс Максимальная яркость Omen 17 (2023) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Omen 17 (2023) +123% 11.6-16.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.