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HP Omen 17 (2023) против Dell Inspiron 16 5630

65 из 100
HP Omen 17 (2023)
VS
47 из 100
Dell Inspiron 16 5630
HP Omen 17 (2023)
Dell Inspiron 16 5630
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics (64 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2023) и Dell Inspiron 16 5630 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 391-533% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 293% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 6035 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (83 и 54 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.85 и 2.79 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (898 и 999 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2023)
vs
Inspiron 16 5630

Корпус

Вес 2.79 кг 1.85 кг
Размеры 381 x 262.1 x 25.4 мм 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
Площадь 999 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.7%
Боковые рамки -1 мм 6.1 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика 7 мс 35 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2023) +20%
300 нит
Inspiron 16 5630
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 24 8
L3-кэш 30 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +180%
17348
Inspiron 16 5630
6194
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +293%
23735
Inspiron 16 5630
6035
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 512
Блоки текстурирования (TMUs) 96 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
Omen 17 (2023) +711%
11.6-16.8 терафлопс
Inspiron 16 5630
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.3 x 9.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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