HP Omen 17 (2023) против Dell Vostro 5630
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
61
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
36
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
25
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
82
Оценка NanoReview
48
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 398-542% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 222% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 7362 баллов
- Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (83 и 54 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 5630
- Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.9 и 2.79 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (899 и 999 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.79 кг
|1.9 кг
|Размеры
|381 x 262.1 x 25.4 мм
|356.78 x 251.9 x 15.67-17.95 мм
|Площадь
|999 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~82.6%
|Боковые рамки
|-1 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Время отклика
|7 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|330 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|24
|12
|L3-кэш
|30 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1966
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +141%
17348
7199
Cinebench R23 (одноядерный)
2048
1709
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +222%
23735
7362
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|11.6-16.8 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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