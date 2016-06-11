HP Omen 17 (2023) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 16283 баллов
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (88 и 83 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (903 и 999 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.79 кг
|2.1 кг
|Размеры
|381 x 262.1 x 25.4 мм
|354 x 255 x 18-22 мм
|Площадь
|999 см2
|903 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~82.2%
|Боковые рамки
|-1 мм
|4.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|55.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|12999:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|96.4%
|Охват DCI-P3
|-
|99.9%
|Время отклика
|7 мс
|2 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа, Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|705 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|30 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Omen 17 (2023) +10%
1966
1794
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +36%
17348
12710
Cinebench R23 (одноядерный)
Omen 17 (2023) +9%
2048
1871
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 17 (2023) +46%
23735
16283
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|11.6-16.8 терафлопс
|15 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.6 дБ
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|-
|12.1 x 7.6 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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