Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen 17 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 16283 баллов Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг) Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (88 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (88 и 83 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI) На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (903 и 999 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 2.1 кг Размеры 381 x 262.1 x 25.4 мм 354 x 255 x 18-22 мм Площадь 999 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.2% Боковые рамки -1 мм 4.7 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 55.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 12999:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.4% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика 7 мс 2 мс Максимальная яркость Omen 17 (2023) 300 нит Aero 16 OLED (2023) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 88 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа, Сзади Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 705 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 105 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 15 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 96 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Omen 17 (2023) 11.6-16.8 терафлопс Aero 16 OLED (2023) +29% 15 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.6 дБ Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер - 12.1 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.