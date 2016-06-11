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HP Omen 17 (2023) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)

65 из 100
HP Omen 17 (2023)
VS
73 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
HP Omen 17 (2023)
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2023) и Gigabyte Aero 16 OLED (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 16283 баллов
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (2.1 и 2.79 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (88 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (903 и 999 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2023)
vs
Aero 16 OLED (2023)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.1 кг
Размеры 381 x 262.1 x 25.4 мм 354 x 255 x 18-22 мм
Площадь 999 см2 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82.2%
Боковые рамки -1 мм 4.7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55.2 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 12999:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 96.4%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика 7 мс 2 мс
Максимальная яркость
Omen 17 (2023)
300 нит
Aero 16 OLED (2023) +100%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа, Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 705 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 24 20
L3-кэш 30 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 15 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Omen 17 (2023)
11.6-16.8 терафлопс
Aero 16 OLED (2023) +29%
15 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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