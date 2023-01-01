Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen Transcend 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22762 vs 14597 баллов

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22762 vs 14597 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (882 и 959 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.15 кг Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 959 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~86.2% Боковые рамки 6 мм 3.4 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность - 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика 7 мс 63 мс Максимальная яркость Omen Transcend 16 400 нит MacBook Pro 16 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 95 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 8.3 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Omen Transcend 16 +22% 8.3 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.