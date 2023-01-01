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HP Omen Transcend 16 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

68 из 100
HP Omen Transcend 16
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
HP Omen Transcend 16
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen Transcend 16 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen Transcend 16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22762 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (882 и 959 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen Transcend 16
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.15 кг
Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 959 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~86.2%
Боковые рамки 6 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность - 504000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.5%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 7 мс 63 мс
Максимальная яркость
Omen Transcend 16
400 нит
MacBook Pro 16 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 140 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 16 (8P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 24 12
L3-кэш 30 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 8.3 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
Omen Transcend 16 +22%
8.3 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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