Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen Transcend 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.09 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.09 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (959 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G17 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 28948 vs 22762 баллов

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 28948 vs 22762 баллов Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.8 кг Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 395 x 282 x 23.4-30.8 мм Площадь 959 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~74.1% Боковые рамки 6 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Omen Transcend 16 +33% 400 нит ROG Strix G17 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 / 330 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 810 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.3 терафлопс 9.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Omen Transcend 16 8.3 терафлопс ROG Strix G17 (2023) +14% 9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.