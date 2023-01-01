HP Omen Transcend 16 против Asus ROG Strix G17 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen Transcend 16
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.09 и 2.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (959 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 28948 vs 22762 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.09 кг
|2.8 кг
|Размеры
|356.61 x 268.98 x 19.81 мм
|395 x 282 x 23.4-30.8 мм
|Площадь
|959 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|6 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Черный, Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|-
|1000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|200 Вт
|240 / 280 / 330 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|810 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|12
|Потоков
|24
|24
|L3-кэш
|30 МБ
|64 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1858
ROG Strix G17 (2023) +22%
2263
Geekbench 5 (многоядерный)
16395
ROG Strix G17 (2023) +12%
18394
Cinebench R23 (одноядерный)
1947
2067
Cinebench R23 (многоядерный)
22762
ROG Strix G17 (2023) +27%
28948
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|8.3 терафлопс
|9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.9 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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