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HP Omen Transcend 16 против Asus ROG Strix G17 (2023)

68 из 100
HP Omen Transcend 16
VS
68 из 100
Asus ROG Strix G17 (2023)
HP Omen Transcend 16
Asus ROG Strix G17 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen Transcend 16 и Asus ROG Strix G17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen Transcend 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.09 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (959 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 28948 vs 22762 баллов
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen Transcend 16
vs
ROG Strix G17 (2023)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.8 кг
Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 395 x 282 x 23.4-30.8 мм
Площадь 959 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~74.1%
Боковые рамки 6 мм 6 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость
Omen Transcend 16 +33%
400 нит
ROG Strix G17 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 810 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 12
Потоков 24 24
L3-кэш 30 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Omen Transcend 16
8.3 терафлопс
ROG Strix G17 (2023) +14%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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