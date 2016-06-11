Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Omen Transcend 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.09 и 2.79 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.09 и 2.79 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать HP Omen 17 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.09 кг 2.79 кг Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 381 x 262.1 x 25.4 мм Площадь 959 см2 999 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~82.6% Боковые рамки 6 мм -1 мм Цвета Белый, Черный Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

- Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет - Тесты экрана Время отклика 7 мс 7 мс Максимальная яркость Omen Transcend 16 +33% 400 нит Omen 17 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 200 Вт 330 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.3 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Omen Transcend 16 8.3 терафлопс Omen 17 (2023) +40% 11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет - Инфракрасный датчик Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.