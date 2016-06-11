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HP Omen Transcend 16 против Omen 17 (2023)

68 из 100
HP Omen Transcend 16
VS
66 из 100
HP Omen 17 (2023)
HP Omen Transcend 16
HP Omen 17 (2023)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen Transcend 16 и Omen 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen Transcend 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.09 и 2.79 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen Transcend 16
vs
Omen 17 (2023)

Корпус

Вес 2.09 кг 2.79 кг
Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм 381 x 262.1 x 25.4 мм
Площадь 959 см2 999 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~82.6%
Боковые рамки 6 мм -1 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
-
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет -
Тесты экрана
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
Omen Transcend 16 +33%
400 нит
Omen 17 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 200 Вт 330 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 16 (8P + 8E)
Потоков 24 24
L3-кэш 30 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Omen Transcend 16
8.3 терафлопс
Omen 17 (2023) +40%
11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Инфракрасный датчик Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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