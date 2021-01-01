Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 13 (2021) или ZenBook Flip 15 OLED UX564 – что лучше выбрать?

HP Pavilion 13 (2021) против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

56 из 100
HP Pavilion 13 (2021)
VS
63 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
HP Pavilion 13 (2021)
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 13 (2021) и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.24 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (633 и 819 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Комплектуется на 53 Вт*ч большей батареей (96 и 43 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 13 (2021)
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 1.24 кг 1.9 кг
Ширина 309 мм 356 мм
Высота 205 мм 230 мм
Толщина 17 мм 19.9 мм
Площадь 633 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~82%
Боковые рамки 7.3 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серебристый Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Pavilion 13 (2021)
250 нит
ZenBook Flip 15 OLED UX564 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 13 (2021) и Dell XPS 13 9305
2. HP Pavilion 13 (2021) и HP Pavilion 14 (2021)
3. HP Pavilion 13 (2021) и HP Spectre x360 13 (2021)
4. HP Pavilion 13 (2021) и HP Pavilion 13 (2020)
5. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Dell XPS 17 9700
6. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и MSI Alpha 15
7. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Dell Inspiron 15 5505

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и HP Pavilion 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях