Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.54 и 2.15 кг)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (704 и 830 см2) Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G) На 190% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7229 vs 2495 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (48 и 43 Вт*ч)

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.15 кг Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм Площадь 704 см2 830 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~80.8% Боковые рамки 7.6 мм 8.9 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35.5 дБ 45 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1007:1 Цветовой охват sRGB - 54.2% Охват Adobe RGB - 37.3% Охват DCI-P3 - 36.1% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость Pavilion 14 (2021) 250 нит Aspire 7 (A715-42G) 250 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 280 граммов 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 12 нм Частота GPU 1354 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1560 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Pavilion 14 (2021) 1.879 терафлопс Aspire 7 (A715-42G) +70% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 67.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 11.0 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.