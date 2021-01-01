HP Pavilion 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF313-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.2 и 1.54 кг)
- На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4953 vs 2495 баллов
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (56 и 43 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 201 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.2 кг
|Размеры
|325.1 x 216.6 x 17 мм
|302.5 x 233.9 x 16 мм
|Площадь
|704 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~76.7%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1494:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|70.1%
|Охват DCI-P3
|-
|73.3%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1274
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
2569
Swift 3 (SF313-53) +69%
4352
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
1331
Cinebench R23 (многоядерный)
2495
Swift 3 (SF313-53) +99%
4953
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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