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HP Pavilion 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF316-51)

44 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
VS
48 из 100
Acer Swift 3 (SF316-51)
HP Pavilion 14 (2021)
Acer Swift 3 (SF316-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и Acer Swift 3 (SF316-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.54 и 1.7 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (704 и 868 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51)
  • На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5192 vs 2495 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (56 и 43 Вт*ч)
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 137 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
Swift 3 (SF316-51)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.7 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 704 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.3%
Боковые рамки 7.6 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 35.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1842:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 - 66.6%
Время отклика - 26 мс
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
Swift 3 (SF316-51) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 280 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Pavilion 14 (2021) +33%
1.879 терафлопс
Swift 3 (SF316-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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