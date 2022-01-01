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HP Pavilion 14 (2021) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

44 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
HP Pavilion 14 (2021)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Экран 2560 x 1664
Процессор Apple M2
Графика Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 2495 баллов
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 43 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 225 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (654 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.24 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 704 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82%
Боковые рамки 7.6 мм 5.6 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 35.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
MacBook Air (M2, 2022) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 30 / 35 Вт
Вес зарядного устройства 280 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 1354 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Pavilion 14 (2021)
1.879 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +60%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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