Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 217-296% больше FPS в играх

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 1956 баллов

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.39 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (50 и 43 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Сенсорный экран

Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (589 и 704 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.39 кг Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм Площадь 704 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.8% Боковые рамки 7.6 мм 7.8 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 3030:1 Цветовой охват sRGB - 97% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Pavilion 14 (2021) 250 нит Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +120% 550 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 224 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) TGP - 10 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 750 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Pavilion 14 (2021) +394% 1.879 терафлопс Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.