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HP Pavilion 14 (2021) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

44 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
VS
52 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
HP Pavilion 14 (2021)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.14 и 1.54 кг)
  • На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 2495 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (67 и 43 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.54 кг 1.14 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм
Площадь 704 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~78.9%
Боковые рамки 7.6 мм 4.9 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 7400:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99.7%
Охват DCI-P3 - 99.5%
Время отклика - 4 мс
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
ZenBook 13 OLED UM325 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 280 граммов 216 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 32 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7
Производительность GPU
Pavilion 14 (2021) +70%
1.879 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 65.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 6.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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