HP Pavilion 14 (2021) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.14 и 1.54 кг)
- На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 2495 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (67 и 43 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 704 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.14 кг
|Размеры
|325.1 x 216.6 x 17 мм
|304.2 x 203 x 13.9 мм
|Площадь
|704 см2
|618 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|4.9 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Серебристый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|35.5 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|7400:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99.7%
|Охват DCI-P3
|-
|99.5%
|Время отклика
|-
|4 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|280 граммов
|216 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 14 (2021) +18%
1233
Geekbench 5 (многоядерный)
2533
4520
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 14 (2021) +20%
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
2495
ZenBook 13 OLED UM325 +166%
6639
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10-45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|7
Производительность GPU
Pavilion 14 (2021) +70%
1.879 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (2x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|65.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|-
|13.0 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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