Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.14 и 1.54 кг)

На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 2495 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (67 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 704 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.14 кг Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 704 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~78.9% Боковые рамки 7.6 мм 4.9 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 35.5 дБ 39 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 7400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 - 99.5% Время отклика - 4 мс Максимальная яркость Pavilion 14 (2021) 250 нит ZenBook 13 OLED UM325 +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 280 граммов 216 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 7 нм Частота GPU 1354 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1600 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 32 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7 Производительность GPU Pavilion 14 (2021) +70% 1.879 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.