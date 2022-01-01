Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 43 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.54 и 1.73 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (704 и 844 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.73 кг Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 704 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.5% Боковые рамки 7.6 мм 6.6 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 35.5 дБ 39.2 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Pavilion 14 (2021) +14% 250 нит Inspiron 15 3511 220 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 280 граммов 305 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU Pavilion 14 (2021) +124% 1.879 терафлопс Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 78.7 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.