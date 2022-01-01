Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 14 (2021) или Inspiron 16 Plus 7610 – что лучше выбрать?

HP Pavilion 14 (2021) против Dell Inspiron 16 Plus 7610

44 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
VS
60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
HP Pavilion 14 (2021)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Батарея 43 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.54 и 2.01 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (704 и 879 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • На 272% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 2495 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (56 и 43 Вт*ч)
  • Имеет на 102% более четкий дисплей – 226 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 1.54 кг 2.01 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Площадь 704 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~84.4%
Боковые рамки 7.6 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 3
Уровень шума 35.5 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 99.4%
Охват Adobe RGB - 75.8%
Охват DCI-P3 - 74.1%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
Inspiron 16 Plus 7610 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 280 граммов 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1354 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Pavilion 14 (2021)
1.879 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610 +227%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 9.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 14 (2021) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. HP Pavilion 14 (2021) против HP Pavilion Aero 13
3. HP Pavilion 14 (2021) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
4. HP Pavilion 14 (2021) против HP Pavilion 15
5. HP Pavilion 14 (2021) против HP Pavilion 13 (2021)
6. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Dell Inspiron 15 5510
8. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Dell G5 15 5500
9. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
10. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Dell G5 15 5510

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 Plus 7610 и HP Pavilion 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры