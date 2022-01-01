HP Pavilion 14 (2021) против Dell Vostro 15 3500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
- Легче – весит на 240 граммов меньше (1.54 и 1.78 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (704 и 906 см2)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.78 кг
|Размеры
|325.1 x 216.6 x 17 мм
|363.9 x 249 x 18-19 мм
|Площадь
|704 см2
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~74.1%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|9.3 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|35.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|400:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|280 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 14 (2021) +17%
1233
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 14 (2021) +17%
2533
2163
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
2495
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|25 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Размер
|-
|10.4 x 7.9 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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