Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.23 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (55 и 43 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 51% более четкий дисплей – 169 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (588 и 704 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.23 кг Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 704 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~88.6% Боковые рамки 7.6 мм 3.3 мм Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35.5 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 2000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Pavilion 14 (2021) 250 нит XPS 13 Plus 9320 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 60 Вт Вес зарядного устройства 280 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Pavilion 14 (2021) +33% 1.879 терафлопс XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.