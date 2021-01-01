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HP Pavilion 14 (2021) против ENVY 13

HP Pavilion 14 (2021)
VS
HP ENVY 13
HP Pavilion 14 (2021)
HP ENVY 13
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.31 и 1.54 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (51 и 43 Вт*ч)
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (596 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.54 кг 1.31 кг
Ширина 325.1 мм 306.5 мм
Высота 216.6 мм 194.5 мм
Толщина 17 мм 17 мм
Площадь 704 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~81.8%
Боковые рамки 7.6 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 1354 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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