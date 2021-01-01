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HP Pavilion 14 (2021) против ENVY x360 13 (2021)

HP Pavilion 14 (2021)
VS
HP ENVY x360 13 (2021)
HP Pavilion 14 (2021)
HP ENVY x360 13 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2021) и ENVY x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.32 и 1.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (51 и 43 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (596 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2021)
vs
ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.32 кг
Ширина 325.1 мм 306.5 мм
Высота 216.6 мм 194.5 мм
Толщина 17 мм 16.5 мм
Площадь 704 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~81.8%
Боковые рамки 7.6 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Черный, Золотистый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2021)
250 нит
ENVY x360 13 (2021) +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR5 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 768
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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