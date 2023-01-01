Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 6082 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 6082 баллов Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (51 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (51 и 42.7 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 60% более четкий дисплей – 189 против 118 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 189 против 118 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP EliteBook 630 G10 Легче – весит на 290 граммов меньше (1.22 и 1.51 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.22 и 1.51 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.51 кг 1.22 кг Размеры 322 x 211.8 x 19.9 мм 306.9 x 208.4 x 15.9 мм Площадь 682 см2 640 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~80.2% Боковые рамки 10.3 мм 10.2 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 118 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Pavilion 14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 EliteBook 630 G10 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 10% more screen space Максимальная яркость Pavilion 14 (2023) +20% 300 нит EliteBook 630 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 42.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 265 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Pavilion 14 (2023) +89% 2.703 терафлопс EliteBook 630 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.