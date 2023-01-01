HP Pavilion 14 (2023) против Laptop 14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
29
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
20
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
18
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
87
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх
- На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2398 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 69% более четкий дисплей – 189 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Laptop 14
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.51 кг
|1.4 кг
|Размеры
|322 x 211.8 x 19.9 мм
|323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
|Площадь
|682 см2
|695 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~77.7%
|Боковые рамки
|10.3 мм
|6.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|-
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Pavilion 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 14 (2023) +100%
1688
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 14 (2023) +235%
7537
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 14 (2023) +140%
1722
717
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 14 (2023) +204%
7281
2398
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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