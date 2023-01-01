Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2398 баллов

На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2398 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 69% более четкий дисплей – 189 против 112 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 69% более четкий дисплей – 189 против 112 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP Laptop 14 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.51 кг 1.4 кг Размеры 322 x 211.8 x 19.9 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм Площадь 682 см2 695 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~77.7% Боковые рамки 10.3 мм 6.9 мм Цвета Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nit) 1920 x 1080 (400 nit) 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Pavilion 14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Laptop 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Максимальная яркость Pavilion 14 (2023) +20% 300 нит Laptop 14 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 41 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics (32 EU) TGP - 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 256 Блоки текстурирования (TMUs) 32 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU Pavilion 14 (2023) +265% 2.703 терафлопс Laptop 14 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.