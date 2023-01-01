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HP Pavilion 14 (2023) против Laptop 14

56 из 100
HP Pavilion 14 (2023)
VS
38 из 100
HP Laptop 14
HP Pavilion 14 (2023)
HP Laptop 14
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14 (2023) и Laptop 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 146-199% больше FPS в играх
  • На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 2398 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 189 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14 (2023)
vs
Laptop 14

Корпус

Вес 1.51 кг 1.4 кг
Размеры 322 x 211.8 x 19.9 мм 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
Площадь 682 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~77.7%
Боковые рамки 10.3 мм 6.9 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Pavilion 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Laptop 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Максимальная яркость
Pavilion 14 (2023) +20%
300 нит
Laptop 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 4 (0P + 4E)
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 14 (2023) +100%
1688
Laptop 14
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 14 (2023) +235%
7537
Laptop 14
2248
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 14 (2023) +140%
1722
Laptop 14
717
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 14 (2023) +204%
7281
Laptop 14
2398
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
Pavilion 14 (2023) +265%
2.703 терафлопс
Laptop 14
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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