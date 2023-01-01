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HP Pavilion 14t (2022) против Pavilion 14 (2023)

51 из 100
HP Pavilion 14t (2022)
VS
56 из 100
HP Pavilion 14 (2023)
HP Pavilion 14t (2022)
HP Pavilion 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 14t (2022) и Pavilion 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 14t (2022)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7281 vs 5660 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (51 и 43 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 14t (2022)
vs
Pavilion 14 (2023)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.51 кг
Размеры 325.1 x 216.6 x 17 мм 322 x 211.8 x 19.9 мм
Площадь 704 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~83.3%
Боковые рамки 7.6 мм 10.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Pavilion 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Pavilion 14t (2022)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Максимальная яркость
Pavilion 14t (2022) +33%
400 нит
Pavilion 14 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки - Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Pavilion 14t (2022)
2.703 терафлопс
Pavilion 14 (2023)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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