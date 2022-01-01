Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 4GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх

На 696% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6179 vs 776 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 314 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (755 и 843 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.7 кг Размеры 360.2 x 234 x 17.9 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм Площадь 843 см2 755 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~71.6% Боковые рамки 7.4 мм 7.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Pavilion 15 (2022) 300 нит Chromebook 314 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 96 Блоки текстурирования (TMUs) 40 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2 Производительность GPU Pavilion 15 (2022) +907% 1.41 терафлопс Chromebook 314 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 4GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 32GB 64GB 128GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 128 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да -

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.