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HP Pavilion 15 (2022) против Acer Chromebook 314

50 из 100
HP Pavilion 15 (2022)
VS
33 из 100
Acer Chromebook 314
HP Pavilion 15 (2022)
Acer Chromebook 314
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 (2022) и Acer Chromebook 314 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 499-680% больше FPS в играх
  • На 696% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6179 vs 776 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (755 и 843 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15 (2022)
vs
Chromebook 314

Корпус

Вес 1.74 кг 1.7 кг
Размеры 360.2 x 234 x 17.9 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 843 см2 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~71.6%
Боковые рамки 7.4 мм 7.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 10 2
Потоков 12 2
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 96
Блоки текстурирования (TMUs) 40 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 2
Производительность GPU
Pavilion 15 (2022) +907%
1.41 терафлопс
Chromebook 314
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 128
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да -
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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