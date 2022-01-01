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HP Pavilion 15 (2022) против ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

48 из 100
HP Pavilion 15 (2022)
VS
72 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
HP Pavilion 15 (2022)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1620
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 (2022) и ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15 (2022)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.74 и 2.1 кг)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 167% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 5099 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15 (2022)
vs
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.74 кг 2.1 кг
Размеры 360.2 x 234 x 17.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 843 см2 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~78.7%
Боковые рамки 7.4 мм 5 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Pavilion 15 (2022)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.3 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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