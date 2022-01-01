Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1620 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 (2022) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.74 и 2.1 кг) Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 167% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 5099 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 2.1 кг Размеры 360.2 x 234 x 17.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм Площадь 843 см2 852 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~78.7% Боковые рамки 7.4 мм 5 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Pavilion 15 (2022) 300 нит Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Pavilion 15 (2022) 1.41 терафлопс Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 12.8 x 7.3 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.