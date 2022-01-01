Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Видеокарта показывает в среднем на 592-807% больше FPS в играх

На 595% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 715 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (41 и 37 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.9 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 842 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.5% Боковые рамки 7.4 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 37 Вт*ч Напряжение 11.34 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 896 256 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Pavilion 15 +1076% 2.822 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.3 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.