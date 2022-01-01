Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce MX450 2GB - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion 15 Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.75 и 2.6 кг)

На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4968 vs 2636 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (842 и 1064 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 9.2 Вт*ч большей батареей (50.2 и 41 Вт*ч)

Имеет на 27% более четкий дисплей – 127 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 2.6 кг Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 842 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.5% Боковые рамки 7.4 мм 10.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42 дБ 45 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 892:1 Цветовой охват sRGB - 59% Охват Adobe RGB - 38% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Pavilion 15 250 нит Aspire 5 (A517-52) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50.2 Вт*ч Напряжение 11.34 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 304 грамма 307 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 6 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Pavilion 15 +3% 1306 Aspire 5 (A517-52) 1267 Geekbench 5 (многоядерный) Pavilion 15 +63% 4303 Aspire 5 (A517-52) 2647 Cinebench R23 (одноядерный) Pavilion 15 1322 Aspire 5 (A517-52) +9% 1439 Cinebench R23 (многоядерный) Pavilion 15 +88% 4968 Aspire 5 (A517-52) 2636

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 1354 МГц Boost частота GPU - 1468 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Pavilion 15 +50% 2.822 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.3 дБ 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 7.4 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.