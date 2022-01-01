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HP Pavilion 15 против Acer Nitro 5 AN515-58

43 из 100
HP Pavilion 15
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 AN515-58
HP Pavilion 15
Acer Nitro 5 AN515-58
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion 15 и Acer Nitro 5 AN515-58 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion 15
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.75 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (842 и 977 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15325 vs 4968 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion 15
vs
Nitro 5 AN515-58

Корпус

Вес 1.75 кг 2.5 кг
Размеры 360.1 x 233.9 x 17.8 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Площадь 842 см2 977 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~68.7%
Боковые рамки 7.4 мм 7.5 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Максимальная яркость
Pavilion 15
250 нит
Nitro 5 AN515-58
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 304 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion 15
1306
Nitro 5 AN515-58 +30%
1700
Geekbench 5 (многоядерный)
Pavilion 15
4303
Nitro 5 AN515-58 +150%
10764
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion 15
1322
Nitro 5 AN515-58 +34%
1766
Cinebench R23 (многоядерный)
Pavilion 15
4968
Nitro 5 AN515-58 +208%
15325

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Pavilion 15
2.822 терафлопс
Nitro 5 AN515-58 +152%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81.3 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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